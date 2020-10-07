BİM aktüel ürünler listesinde bu Cuma hangi ürünler var? 9 Ekim 2020 Cuma haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM marketler zinciri, her hafta getirdiği birbirinden kaliteli ve indirimli ürünlerle tüketicileri kendi bünyesine çekiyor. Bu noktada, vatandaşlar BİM aktüel ürünler kataloğu ile ilgili son dakika araştırmaları yapmaya devam ediyor. Marketin kataloğunda bu hafta, 'teknolojiden ev eşyalarına, kıyafetten okul ürünlerine' kadar pek çok ürün dikkat çekiyor. Peki, BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte 9 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM 9 EKİM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE BU HAFTA NELER VAR?

BİM 9 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu, Cuma gününe yaklaşmamız ile birlikte, tüketiciler tarafından merak konusu olmaya başladı.

İşte BİM'de bu hafta en dikkat çeken ürünler;