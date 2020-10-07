Bir kadın bir çocuk yaralanmıştı! Esenyurt polisi 6 kişiyi gözaltına aldı

Yakındaki ekmek fırınında çalışan 15 yaşındaki İsmail B. ile yanındaki kadın çalışan isabet eden saçmalarla yaralandı. Çok sayıda saçma çevredeki dükkanlara isabet etti. Bildirilmesi üzerine Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kavga eden gruplar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Olay ile çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.