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Bir kadın bir çocuk yaralanmıştı! polisi 6 kişiyi gözaltına aldı

'ta iki grup arasında sokakta çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada fırıncıda çalışan 1'i kadın 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Olayın ardından çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 7.10.2020 16:11 Son Güncelleme: 7.10.2020 16:12 ABONE OL
Bir kadın bir çocuk yaralanmıştı! Esenyurt polisi 6 kişiyi gözaltına aldı

Olay, önceki saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri, pompalı tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti.

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Bir kadın bir çocuk yaralanmıştı! Esenyurt polisi 6 kişiyi gözaltına aldı

Yakındaki ekmek fırınında çalışan 15 yaşındaki İsmail B. ile yanındaki kadın çalışan isabet eden saçmalarla yaralandı. Çok sayıda saçma çevredeki dükkanlara isabet etti. Bildirilmesi üzerine Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kavga eden gruplar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Olay ile çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

Bir kadın bir çocuk yaralanmıştı! Esenyurt polisi 6 kişiyi gözaltına aldı

KAVGA ANI KAMERALARDA

Kavga anları çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında yaşanan kavga, çocuk ile kadının vurulması, vatandaşların panikle kaçışmaları görülüyor.

Bir kadın bir çocuk yaralanmıştı! Esenyurt polisi 6 kişiyi gözaltına aldı

Vurulan çocuğun ağabeyi "6-7 kişi kamyonetle geldiler, birbirlerine bağırıyorlardı. 15 yaşında kardeşim üzerini giyindi, eve gidiyordu. Tam o sıra 'göğsümde ağrı var vuruldum' dedi ve içeri koştu. Yaralananların ikisi de ekmek fırınında çalışıyor" dedi.

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Bir kadın bir çocuk yaralanmıştı! Esenyurt polisi 6 kişiyi gözaltına aldı
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