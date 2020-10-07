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'da orman yangını

'da korkutan . Gelen bilgilere göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 16:11 Son Güncelleme: 7.10.2020 16:38 ABONE OL
Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Umurbey Aytepe mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHELE EDİLİYOR

Bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Bursa'da orman yangını
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