Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Umurbey Aytepe mevkisindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı. Yol kenarında yakılan bir otomobil lastiğinden çıktığı tahmin edilen yangında 5 dönümden fazla alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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