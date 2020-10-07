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Cansu Dere kimdir? dizisinin Asya’sı , ?

’nin yeni dizisi bugün izleyicilere ilk bölümüyle merhaba dedi. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere ile ilgili detaylar merak edilerek Cansu Dere kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde soruyla araştırma yapılmaya devam ediliyor. Peki, Cansu Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 00:27 Son Güncelleme: 8.10.2020 00:27 ABONE OL
Cansu Dere kimdir? Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide Bahar karakteriyle karşımıza çıkan Cansu Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Cansu Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm soruların yanıtları...

CANSU DERE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cansu Dere 14 Ekim 1980'de İzmir'de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Dere, 2000 yılında Kanal D Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık verdi.

Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.
İTKİB'nin tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'de çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

2000 yılında televizyon dünyasına giren Dere, ilk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşadı. Ardından 2004'te Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sundu. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapan Dere, 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlendi.

2004'te Hilal Saral'ın yönettiği Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım attı.

2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

2007'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı "Son Osmanlı Yandım Ali" adlı filmde Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlendi.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolüyle popülerliğini zirveye taşıdı.

Cansu Dere, Okan Bayülgen ve Cem Yılmaz'la yaşadığı ilişkilerle magazin haberlerinde sıkça yer almıştı.

Dere, son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile ekranlarda yer aldı.

FİLMOGRAFİ / Yıl Başlık Rolü

  • 2004 Metro Palas Nazan
  • 2005 Alacakaranlık Irmak Bozoğlu
  • 2005 Avrupa Yakası Konuk Oyuncu
  • 2005 Güz Yangını Ceylan
  • 2006 Sıla Sıla
  • 2006 Kabuslar Evi: Takip Köylü Esma
  • 2007 Son Osmanlı Yandım Ali Defne
  • 2009 Ezel Eyşan Atay
  • 2009 Acı Aşk Oya
  • 2010 Yahşi Batı Mary Lou
  • 2010 Altın Kızlar Ceylan (Konuk Oyuncu)
  • 2011 Totally Spies:Casus Kızlar Alex - Mandy Seslendirme
  • 2011 El Yazısı Zeynep
  • 2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm Songül
  • 2012 Muhteşem Yüzyıl Firuze - Hümeyra

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Cansu Dere kimdir? Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere kaç yaşında, nereli?
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