Cansu Dere kimdir? Sadakatsiz dizisinin Asya’sı Cansu Dere kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide Bahar karakteriyle karşımıza çıkan Cansu Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Cansu Dere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm soruların yanıtları...

CANSU DERE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cansu Dere 14 Ekim 1980'de İzmir'de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Dere, 2000 yılında Kanal D Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık verdi.

Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.

İTKİB'nin tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'de çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

2000 yılında televizyon dünyasına giren Dere, ilk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşadı. Ardından 2004'te Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sundu. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapan Dere, 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlendi.

2004'te Hilal Saral'ın yönettiği Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım attı.

2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

2007'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı "Son Osmanlı Yandım Ali" adlı filmde Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlendi.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolüyle popülerliğini zirveye taşıdı.

Cansu Dere, Okan Bayülgen ve Cem Yılmaz'la yaşadığı ilişkilerle magazin haberlerinde sıkça yer almıştı.

Dere, son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile ekranlarda yer aldı.

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