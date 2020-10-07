‘Diğer oğlun da kazaya kurban gider’

Antalya'da, 2 yıl önce tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürülen Murat Öztürk'ün babası, oğlunun katiline verilen cezaya isyan etti. "Oğlumuz asıl şimdi öldü" diyen baba, tehdit edildiğini öne sürdü. Tartıştığı üniversite öğrencisi Murat Öztürk'ü (23) tabancayla alnından vurarak öldüren Bülent Keme, 27 yıl 1 ay hapse mahkûm oldu. Kardeşi Erdal Keme ise cinayete iştirakten 12 yıl 6 ay, aynı olayda yer alan Veli Kaya ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede Bülent Keme'nin cezası 15 yıla, Kaya'nın cezası ise 1 yıl 11 aya düşürüldü. Erdal Keme'nin cezası 15 yıla çıkarıldı. Baba Murat Öztürk "Cezanın artmasını beklerken bu durumla karşılaştık. Acımız katlandı. Oğlumuz asıl şimdi öldü" dedi. Baba Öztürk tehdit edildiğini öne sürerek, "Birtakım insanlar beni 'Çeneni kapa. Diğer oğlun Sayim kazaya kurban gidebilir' diyerek tehdit etti" dedi. Acılı baba, "Oğlumun katiline ödül gibi ceza verdiler" diyerek tepki gösterdi. Baba, adliye önünde bileklerine dayadığı bıçakla canına kıymak istedi. Olaya polis ve özel güvenlik müdahale ederken gazeteciler Öztürk'ü ikna ederek kendisine zarar vermesini engelledi.