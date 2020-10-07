Doktorlara çirkin saldırı

İzmir'de önceki akşam, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan Ersin B. kendi imkânlarıyla Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne gitti. Daha acil hastalar nedeniyle bir süre bekletilen Ersin B., kadın doktor Ö.K.'ye, "Neden bekletiyorsunuz, hemen tedavimi yapın" şeklinde tepki gösterdi. Doktor Ö.K. ise durumu daha ağır olan hastaların bulunduğunu söyleyerek, planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesini istedi. Bunun üzerine Ersin B., kadın doktora bağırarak hakaretler savurdu.







Aynı serviste çalışan doktor O.T. de bağırmaması yönünde uyardı. Çılgına dönen Ersin B., ve yanındaki İbrahim Halil Ç., iki doktora saldırarak doktorları darp etti. Diğer çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ve ikiliye müdahale etmek isteyen hastane polisi M.K., de İbrahim Halil Ç., tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ersin B.'yi gözaltına alırken, kaçan İbrahim Halil Ç.'yi de Ankara Caddesi'nde önü kesilen otomobilde, yanındaki Çetin Ö. ile birlikte yakaladı. Çetin Ö'nün üzerinde bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermiler ile uyuşturucu ele geçirildi.







Ersin B.'nin "Çocuğa karşı cinsel istismar", "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanıma" suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunduğu, İbrahim Halil Ç.'nin de "Cinsel istismar", "Kasten yaralama" ve "Uyuşturucu kullanma" suçundan arandığı belirlendi. İki doktordan Ö.K., "Bu kadarıyla kurtulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz" derken, O.T. ise "Yatıştırmak için yanlarına gittim daha da alevlenip saldırdılar" ifadesini kullandı.

Adliyeye sevk edilen Ersin B. ve İbrahim Halil Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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