Elazığ'da deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, bugün saat 16:26'da merkez üssü Sivrice ilçesi Alıncık köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ



Deprem yerin 7.5 km derinliğinde oluştu. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

İlk belirlemere göre depremde herhangi can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. 24 Ocak'ta Sivrice merkezli 6.8 deprem meydana gelmişti.

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