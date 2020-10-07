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Esenyurt'ta taksiciler yine birbirine girdi! 2 taksici gözaltına alındı...

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde taksiciler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün bir kez daha aynı ilçede taksiciler birbirine girdi. Yolcu alma konusunda kavga eden taksicilere polis ekipleri müdahale ederken, eli bıçaklı iki taksici gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:56 Son Güncelleme: 7.10.2020 14:57 ABONE OL
Esenyurt'ta taksiciler yine birbirine girdi! 2 taksici gözaltına alındı...

Esenyurt'ta iki taksi şoförü arasında yolcu alma ve durak yeri konusunda çıkan bıçaklı kavgaya polis müdahale etti. Polis, bıçaklı iki taksi şoförünü gözaltına aldı.

Esenyurt'ta taksiciler yine birbirine girdi! 2 taksici gözaltına alındı...

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde meydana geldi.

Esenyurt'ta taksiciler yine birbirine girdi! 2 taksici gözaltına alındı...

Kimlikleri öğrenilemeyen iki taksici yolcu alma ve durak yeri konusunda tartışırken, aralarında bıçaklı kavga çıktı.

Esenyurt'ta taksiciler yine birbirine girdi! 2 taksici gözaltına alındı...

İhbar üzerine kısa sürede sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan taksicileri ayırarak gözaltına aldı.

Esenyurt'ta taksiciler yine birbirine girdi! 2 taksici gözaltına alındı...

Taksicilerden birinin elindeki bıçaktan ayrı olarak aracında yapılan aramada da bir bıçak daha bulundu.

Esenyurt'ta taksiciler yine birbirine girdi! 2 taksici gözaltına alındı...

Taksi şoförlerine trafik açısından cezai işlem uyguladıktan sonra şüpheliler adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Esenyurt'ta taksiciler yine birbirine girdi! 2 taksici gözaltına alındı...

Esenyurt'ta kısa süre önce taksi şoförleri arasındaki rekabet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldürülmüştü.

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Esenyurt'ta taksiciler yine birbirine girdi! 2 taksici gözaltına alındı...
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