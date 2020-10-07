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Eşim çocuklarımın engelli maaşı ile sefa sürüyor diyen babanın feryadına sessiz kalmadı

Atv ekranlarının sevilen yüzü , hafta içi her gün farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Bu sefer de kapısını çalan %75 görme engelli çaresiz bir baba… ’da yaşayan 51 yaşındaki %75 görme engelli , 20 yıllık eşi ’in 2 çocuğunu eve kilitleyerek, biri %43 diğeri ise %88 engelli olan 2 çocuğunun da maaş kartlarını alarak halasının oğlu O.K. ile kaçtığını iddia etti. Esra Erol’da programına başvuran ve Çorum'da yaşayan İsmail Şahin, resmi nikahlı eşi ve engelli 2 çocuğunun annesi Nurgül Şahin’in 23 Eylül Cuma günü çocuklarının engelli kartı ve nakit parayla evden ayrıldığını öğrenince ne yapacağını şaşırdığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 11:49 Son Güncelleme: 7.10.2020 11:52 ABONE OL
Eşim çocuklarımın engelli maaşı ile sefa sürüyor diyen babanın feryadına Esra Erol sessiz kalmadı

İsmail Şahin daha sonra eşi Nurgül Şahin'in halasının oğlu O.K. ile kaçtığını ileri sürdü. İsmail şahin, " 23 Eylül günü engelli kızımı odaya kilitleyip halamın oğlu O.K ile beraber kaçtı. Eşimin kaçtığı o gün köydeki evimizin muhtarı aradı, evi su bastı gel dedi. Çorum'a döndüğümde evde sadece kızım olduğunu ve kapının da üstüne kilitlendiğini gördüm." dedi. O günden beri eşi Nurgül Şahin'den haber alamadığını ifade etti.

Eşimden tek istediğim, "iki engelli çocuğunun başında dursun, çocuklarına baksın yeter" diyen İsmail Şahin, çocuğunun kimliğini bile yere atmış diyerek isyan etti. Engelli çocuklarının vasisi olan N.Ş çocuklarının üzerine kapıyı kilitleyerek ve çocuklarının birikim yaptığı 8 bin TL ile bodrumda hayatını yaşayan anne böyle anne olmaz olsun dedirtti.

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Eşim çocuklarımın engelli maaşı ile sefa sürüyor diyen babanın feryadına Esra Erol sessiz kalmadı
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