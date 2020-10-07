Eşim çocuklarımın engelli maaşı ile sefa sürüyor diyen babanın feryadına Esra Erol sessiz kalmadı

İsmail Şahin daha sonra eşi Nurgül Şahin'in halasının oğlu O.K. ile kaçtığını ileri sürdü. İsmail şahin, " 23 Eylül günü engelli kızımı odaya kilitleyip halamın oğlu O.K ile beraber kaçtı. Eşimin kaçtığı o gün köydeki evimizin muhtarı aradı, evi su bastı gel dedi. Çorum'a döndüğümde evde sadece kızım olduğunu ve kapının da üstüne kilitlendiğini gördüm." dedi. O günden beri eşi Nurgül Şahin'den haber alamadığını ifade etti.

Eşimden tek istediğim, "iki engelli çocuğunun başında dursun, çocuklarına baksın yeter" diyen İsmail Şahin, çocuğunun kimliğini bile yere atmış diyerek isyan etti. Engelli çocuklarının vasisi olan N.Ş çocuklarının üzerine kapıyı kilitleyerek ve çocuklarının birikim yaptığı 8 bin TL ile bodrumda hayatını yaşayan anne böyle anne olmaz olsun dedirtti.