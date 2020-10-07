Eşine kızgın bıçakla işkence etti iddiası Sosyal medya görüntüleri ihbar kabul edildi

İstanbul Sancaktepe'de, kocası M.A tarafından kızgın ekmek bıçağı ile işkence edildiği ileri sürülen Eda Akın olayı ile ilgili İstanbul Polisi harekete geçti. Sosyal medyada Türkiye'nin gündemine oturan skandal olayla ilgili Eda Akın'ın şimdiye kadar şikayetçi olamadığı ancak sosyal medya paylaşımları ihbar kabul edilerek soruşturmanın re'sen başlatıldığı bildirildi. Polisin, kocası M.A'yı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.





Sosyal medya üzerinden yayılan ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Eda Akın'ın kızgın ekmek bıçağı ile yakılmış hali görenleri dehşete düşürdü. Eşi tarafından o hale getirildiği ileri sürülen Eda Akın için eşi M.A.'nın tutuklanması istendi. Kısa sürede ülke gündemine oturan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yapılan paylaşımların ardından yaptığı incelemede, olayın Sancaktepe'de yaşandığını belirledi.





Çalışmalarda Eda Akın'ın şu ana kadar şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek savcılık tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri Eda Akın'ın ifadesini almak için harekete geçti. Tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alınmasının ardından geniş çaplı bir çalışma başlatılacağı öğrenilirken, eşi M.A'nın da aranmaya başlandığı bildirildi.

Çatıya işkence odası kurmuş