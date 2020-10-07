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Evdeki yangında zincirle bağlanmış halde bulunan çocuk: Çok korktum

'da evlerinde çıkan yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerinin bulduğu çocuğun hali yürekleri sızlattı... Yangını gördüğünde çok korktuğunu ve bulunduğu odanın kapısını kapattığını söyleyen 11 yaşındaki E.B ve ailesi açıklamalarda bulundu. Duman gelince kapıyı kapattığını söyleyen E.B'nin ablası Zelal B. ise kardeşinin babasının zincirlediğini söyledi. Baba Mehmet B. ise oğlunun çok yaramaz olduğunu, bu nedenle bağladığını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:37 Son Güncelleme: 7.10.2020 14:42 ABONE OL
Evdeki yangında zincirle bağlanmış halde bulunan çocuk: Çok korktum

Yangın, dün Yenişehir ilçesindeki Tabakhane Mahallesi, Taraklı Sokak'ta çıktı. Tek katlı evde elektrik panosundan çıkan yangını gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü. Eve giren itfaiye, yaptığı kontrolde bir odada E.B.'yi ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu. Mahallelinin de yardımıyla zinciri kesen itfaiye ekipleri E.B.'yi kurtardı. Hafif yaralı E.B., olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da taburcu edildi.

Evdeki yangında zincirle bağlanmış halde bulunan çocuk: Çok korktum

BABASI YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN ZİNCİRLE BAĞLAMIŞ

E.B.'yi, babası Mehmet B.'nin zincirle bağladığı ortaya çıktı. 8 çocuklu baba Mehmet B., oğlu E.B.'nin çok yaramaz olduğunu ve evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını söyledi. Böyle bir şeyin olacağını düşünmediğini belirten Mehmet B., çok pişman olduğunu söyledi. Mehmet B.'ye hem mahalleli hem de olayı öğrenenler tepki gösterdi. Gözaltına alınan Mehmet B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Evdeki yangında zincirle bağlanmış halde bulunan çocuk: Çok korktum

Kiracı olarak oturdukları evleri yanan aileye, Yenişehir Kaymakamlığı tarafından TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev verilirken, Kaymakam Suat Seyitoğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından da eşyaların karşılanacağı belirtildi.

Evdeki yangında zincirle bağlanmış halde bulunan çocuk: Çok korktum

'ÇOK KORKTUM'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan E.B., "Yangın dumanı geldi ben de kapıyı kapattım, çok korktum. Duman vardı. O anda çok korktuğumu hissettim. Beni kurtardılar. Ayağım çok ağrıyor" dedi.

Evdeki yangında zincirle bağlanmış halde bulunan çocuk: Çok korktum

'BABAM 15 DAKİKALIĞINA ZİNCİRLE BAĞLAMIŞTI'

E.B.'nin ablası Zeynep B., "Ben ve annem çarşıya gitmiştik. Bir ağabey önümüzü kesti, 'Eviniz yanıyor' dedi. Eşyaları bırakıp koşup geldik. Zaten geldiğimizde babam evdeydi. Kardeşimi hastaneye kaldırmışlardı. Hastaneye gittik kardeşimi gördüm. Çevreye zarar veriyordu. Babam 15 dakikalığına bağladı kardeşimi. Geldiğimde kardeşimi zincirden çıkarmışlardı" diye konuştu.

Evdeki yangında zincirle bağlanmış halde bulunan çocuk: Çok korktum

'BEN CAMDAN ATLAYARAK KURTULDUM'

E.B.'nin diğer ablası Zelal B. ise "İşten eve geldim. Çay demlemiştim. Çekyatın üstüne uzandım. Baktım duman kokusu gelmeye başladı. Kalktım ev yanıyordu. Ondan sonra kapılar hep kilitlenmişti. Kendimi camdan atarak kurtardım.

Evdeki yangında zincirle bağlanmış halde bulunan çocuk: Çok korktum

Evin hepsi yanıyordu itfaiye çağırdılar. Kardeşimi zincirini çıkardılar sonra hastaneye kaldırdılar. Çok şımarıklık yapıyordu. Babam da 15 dakikalığına bağlamıştı" diye konuştu.

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Evdeki yangında zincirle bağlanmış halde bulunan çocuk: Çok korktum
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