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Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor

'nda yabancı uyruklu bir kişi evinde ayağından vuruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın nasıl olduğunu sorduğunda ise, giriş katta oturan yabancı uyruklu kişi, kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.10.2020 06:19 Son Güncelleme: 8.10.2020 06:20 ABONE OL
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor

Olay saat 02:00 sıralarında Bülbül Mahallesi Boyacı Adem Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın giriş katında oturan ismi öğrenilemeyen Filistin uyruklu bir kişi iddiaya göre, evde oturduğu sırada ayağından vuruldu.

"KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAMADIM"
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulduğu öğrenilen yaralı, iddiaya göre polis ekiplerinin nasıl vuruldun şeklindeki sorusuna, "Evde oturuyordum. Kurşunun nereden geldiğini anlamadım" dediği öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kurşunun nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı.

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Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
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