Fıstık aşılanan yabani Menengiç ağaçları bölgenin kaderini değiştirdi

Mardin'in Ömerli İlçesi'ndeki çiftçiler, dağlarda kendiliğinden yetişen yabani menengiç ağaçlarından tonlarca Siirt fıstığı elde ediyorlar... Yamaç arazilerde çiftçilerin tarlalardan sökmeye çalıştığı yabani menengiç ağaçları, Siirt fıstığı aşılanmaya başlanmasının ardından köylülerin başlıca geçim kaynağı haline geldi. Mardin'in Ömerli (Mahsarte) İlçesi'nde orman arazisinde doğal olarak yetişen ve fıstık aşısı yapılan yabani Menengiç (Kızwan) ağaçları, yöre halkı için gelire dönüştü. Ömerli Belediyesi'nce yürütülen Özel Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Projesi sonuç vermeye başladı. Yıllarca yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için köylüler tarafından kesilen menengiç ağaçlarına bakış açısı, Ömerli Belediyesi'nin desteğiyle bu ağaçlara Siirt fıstığı aşılamasıyla değişti. Bu kapsamda Ömerli ilçesinin dağlık kesimlerinde önce fıstık aşılanan yabani menengiç ağaçları ürün vererek istihdam kapısı oluşturdu. Rengi ve kalitesiyle fıstık tüccarlarının da ilgisini çeken Ömerli fıstığında bu yıl rekolte bekleniyor. Ömerli İlçesine bağlı Ünsallı (Sada) Köyü'nde Ömerli Belediyesi'nin desteğiyle bazı çiftçilerin menengiç ağaçlarını aşılamasıyla başlanan Siirt fıstığı yetiştiriciliği, bugün bölgede alternatif ürün olarak önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Menengiç aşılanan Siirt fıstığı, bölgenin kaderini değiştirdi. Bir dönümlük araziden yaklaşık 1 ton fıstık hasadı yapılıyor. (Mehmet İş/SABAH)





Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, "Çiftçilerimizin gelirlerini yükseltecek alternatif ürün yetiştiriciliğine her zaman destek veriyoruz. dağlarımızda yapan Menengiç ağaçlarından çok sayıda var. bunara fıstık aşısı yapmak suretiyle ürün elde edilmeye başlandı. bu da çiftçilerimiz için çok güzel bir gelire dönüştü. çiftlerimizin gelirlerinin artığını görmek bizleri de sevindiriyor. her zaman çiftçilerimizin destekçisi ve yanındayız" dedi.



Çiftçilerden Kasım Akyol, "Daha önce yabani Menengiç ağaçlarını kesiyorduk verimsiz olduğu için, fakat sonradan bunları fıstık aşısı yapıp verim almaya başladık. şuan tüm köylülerimiz fıstık üretimine yöneldi. güzel gelir elde ediyorlar. Bu sene bir dönümlük araziden yaklaşık 1 ton fıstık hasadımız olacak. Bölgede fıstık rekoltesi çok yüksek" dedi.