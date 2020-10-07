Google hatırlatıcı ekle: Google Takvim'de hatırlatıcı ekleme nasıl yapılır?

Google Takvim'de planlarınızı unutmamak için çok kolay bir şekilde hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Akşam yemeği planlarınızı, arkadaş buluşmalarınızı ya da iş görüşmelerinizi Google Takvim'de hatırlatıcı ekleme yolu ile kolayca not alabilirsiniz. Hatırlatıcılar, siz onları tamam olarak işaretleyene kadar bir sonraki güne aktarılır. Haberimizde, adım adım Google Takvim'de hatırlatıcı ekleme işlemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ANDROID GOOGLE TAKVİM'DE HATIRLATICI EKLEME NASIL YAPILIR?

Google Takvim uygulamasını açın. Sağ alt köşede, Etkinlik oluştur + > Hatırlatıcı'ya dokunun. Hatırlatıcınızın adını yazın veya önerilerden birini seçin. Bir tarih, saat ve sıklık seçin. Sağ üstteki Kaydet'e dokunun. Hatırlatıcıyı Google Takvim'de görmeye devam edersiniz. Bir hatırlatıcıyı tamam olarak işaretlediğinizde, Google Takvim uygulamasında söz konusu tanımlayıcının üzeri çizilir ve hatırlatıcıyı tamam olarak işaretlediğiniz tarihte kalır.

Not: Inbox, Keep ve Google Uygulaması'nda da hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

BİLGİSAYAR GOOGLE TAKVİM'DE HATIRLATICI EKLEME

Google Takvim'i açın.

"Takvimlerim"in yanındaki Hatırlatıcılar kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Takviminizdeki boş bir zaman aralığını tıklayın.

Açılan kutuda, Hatırlatıcı'yı tıklayın.

Hatırlatıcınızın adını yazın veya önerilerden birini seçin.

Bir tarih, saat ve sıklık seçin.

Kaydet'i tıklayın.

IPHONE GOOGLE TAKVİM'DE HATIRLATICI EKLEME NASIL YAPILIR?

Google Takvim uygulamasını Takvim açın. Sağ alt köşede Etkinlik, hatırlatıcı veya hedef ekle + > Hatırlatıcı'ya dokunun. Hatırlatıcınızın adını yazın veya önerilerden birini seçin. Bitti'ye dokunun. Bir tarih, saat ve sıklık seçin. Sağ üstteki Kaydet'e dokunun. Hatırlatıcıyı Google Takvim'de görmeye devam edersiniz. Bir hatırlatıcıyı tamam olarak işaretlediğinizde, Google Takvim uygulamasında söz konusu tanımlayıcının üzeri çizilir ve hatırlatıcıyı tamam olarak işaretlediğiniz tarihte kalır.

GOOGLE TAKVİM HATIRLATICI KALDIRMA NASIL YAPILIR?

Google Takvim'de hatırlatıcıyı kaldırma şu şekilde yapılmaktadır;