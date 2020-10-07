İki kişi mezarda, sürücü sefada! Aileler bir kez daha kahroldu...

"BİZİM CANIMIZ YANDI"

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık İlker Erben'in mayıs ayında tahliye edilmesi Taşıran ailesini isyan ettirdi. Gizem Yiğit Taşıran'ın ablası İlkay Kılınç, kaza raporunun tekrar bilirkişiye gönderilmesini ve sürücünün tutuklu yargılanmasını talep etti. Abla İlkay Kılınç, kazada ailesinden tek sağ kalan kardeşi Gizem'i kaybettiğini belirterek, "Bu nedenle adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar mücadele edeceğim. Canlarımız toprak altındayken alkollü sürücünün sefada olması canımızı yakıyor." dedi.