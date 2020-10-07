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İki kişi mezarda, sürücü sefada! Aileler bir kez daha kahroldu...

’da 9 Şubat’ta meydana gelen ve iki kişinin ölmesine neden olan kazada alkollü olduğu belirlenen sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kazada kardeşini kaybeden İlkay Kılınç, ailesindeki son kişiyi kaybettiğini söyleyerek karara isyan etti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 7.10.2020 15:32 Son Güncelleme: 7.10.2020 16:06 ABONE OL
İki kişi mezarda, sürücü sefada! Aileler bir kez daha kahroldu...

'nın Kepez ilçesinde bulunan Gazi Bulvarında 9 Şubat'ta İlker Erben'in kullandığı otomobil ile Mehmet Fatih Taşıran kullandığı otomobil çarpışmıştı. Kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen Erben'in kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki demirlere ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarpmıştı.

İki kişi mezarda, sürücü sefada! Aileler bir kez daha kahroldu...

Taşıran'ın kullandığı otomobili ise beton bloklara çarptıktan sonra takla atmıştı. Taşıran olay yerinde, eşi Gizem Yiğit Taşıran ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.

İki kişi mezarda, sürücü sefada! Aileler bir kez daha kahroldu...

"BİZİM CANIMIZ YANDI"

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık İlker Erben'in mayıs ayında tahliye edilmesi Taşıran ailesini isyan ettirdi. Gizem Yiğit Taşıran'ın ablası İlkay Kılınç, kaza raporunun tekrar bilirkişiye gönderilmesini ve sürücünün tutuklu yargılanmasını talep etti. Abla İlkay Kılınç, kazada ailesinden tek sağ kalan kardeşi Gizem'i kaybettiğini belirterek, "Bu nedenle adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar mücadele edeceğim. Canlarımız toprak altındayken alkollü sürücünün sefada olması canımızı yakıyor." dedi.

İki kişi mezarda, sürücü sefada! Aileler bir kez daha kahroldu...

ALKOLLÜ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Mahkemede ifade veren Erben, kaza anında alkollü olduğunu ancak alkollü olmasının kazaya etken olmadığını iddia etti. Kaza anında 80 km hızı olduğunu ve Taşıran'ın kullandığı aracı önüne kırdığını ileri süren Erdem, kusuru bulunmadığını söyledi. Dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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İki kişi mezarda, sürücü sefada! Aileler bir kez daha kahroldu...
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