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İkizinden için video klip

’da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi için ikizi video klip hazırladı. Zeynep’in acılı annesinin cenazedeki ağıtlarının da bulunduğu video izleyenleri duygulandırdı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 7.10.2020 16:12 Son Güncelleme: 7.10.2020 16:15 ABONE OL
İkizinden Zeynep Şenpınar için video klip

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli mahallesinde 24 Mayıs günü; erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaoğlu tarafından önce dövülen daha sonra göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar için ikiz kardeşi Salman Şenpınar, duygu yüklü bir video klip yayınladı.

Zeynep'in acılı annesi Aruz Şenpınar'ın kızını toprağa verirken yaktığı ağıtlar da video klipte yer aldı. Grup Yardıl'ın seslendirdiği video klip ile ayrıca yarın saat 14.00't görülecek dava için destek çağrısı da yapıldı.

boksör Selim Ahmet Kemaoğlu tarafından katledilen Zeynep Şenpınar için ikiz kardeşinden duygusal video klip | Video

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İkizinden Zeynep Şenpınar için video klip
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