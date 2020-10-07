İkizinden Zeynep Şenpınar için video klip

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli mahallesinde 24 Mayıs günü; erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaoğlu tarafından önce dövülen daha sonra göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar için ikiz kardeşi Salman Şenpınar, duygu yüklü bir video klip yayınladı.

Zeynep'in acılı annesi Aruz Şenpınar'ın kızını toprağa verirken yaktığı ağıtlar da video klipte yer aldı. Grup Yardıl'ın seslendirdiği video klip ile ayrıca yarın saat 14.00't görülecek dava için destek çağrısı da yapıldı.

boksör Selim Ahmet Kemaoğlu tarafından katledilen Zeynep Şenpınar için ikiz kardeşinden duygusal video klip | Video

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