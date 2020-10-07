İlçe merkezine inen domuz, sokak köpeğini kovaladı

BİR SÜRE SONRA DÖNÜP KÖPEĞİ KOVALADI

Sokak köpeği, kendisinden iki kat büyük olan domuza havlamaya başladı. Domuz yönünü ormanlık alana çevirince, köpek de geri çekildi. Ancak bir süre sonra domuz, tekrar dönüp, köpeğin üzerine doğru gelmeye başladı. Köpek, bölgeden uzaklaştı.



