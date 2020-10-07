Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İlçe merkezine inen domuz, sokak köpeğini kovaladı

İlçe merkezine inen domuz, sokak köpeğini kovaladı

'nın Kaş ilçesine inen yaban domuzu, sokak köpeğine zor anlar yaşattı. Kendisine havlayan köpekten kaçmaya çalışan domuz, bir süre sonra geri döndü. Domuzun üzerine doğru geldiğini gören sokak köpeği kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 11:59 Son Güncelleme: 7.10.2020 12:09 ABONE OL
İlçe merkezine inen domuz, sokak köpeğini kovaladı

Kaş ilçesindeki yaban domuzları, sık sık ilçe merkezinin sokaklarına kadar inip yiyecek arıyor.

İlçe merkezine inen domuz, sokak köpeğini kovaladı

Dün gece yine Kaş sokaklarına inen domuz ile sokak köpeği arasındaki ilginç görüntüler, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçe merkezine inen domuz, sokak köpeğini kovaladı

BİR SÜRE SONRA DÖNÜP KÖPEĞİ KOVALADI

Sokak köpeği, kendisinden iki kat büyük olan domuza havlamaya başladı. Domuz yönünü ormanlık alana çevirince, köpek de geri çekildi. Ancak bir süre sonra domuz, tekrar dönüp, köpeğin üzerine doğru gelmeye başladı. Köpek, bölgeden uzaklaştı.

İlçe merkezine inen domuz, sokak köpeğini kovaladı

O anı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, "Vayy" diyerek güldü.

İlçe merkezine inen domuz, sokak köpeğini kovaladı

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük ilgi gördü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlçe merkezine inen domuz, sokak köpeğini kovaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA