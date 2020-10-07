Instagram’da keşfet özelliği kalktı mı? Instagram keşfetin Reels mi geldi, keşver kaldırıldı mı?

Kullanıcı sayısı milyonları aşan sosyal medya fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da ilk yayına alındığı tarihten bu yana kadar pek çok güncelleme yapılarak tamamen gelişmiş bir sosyal medya platformu oluşturulmuş durumda. Gelen son dakika haberine göre bugün uygulamayı açanlar keşfet kısmında bir değişiklik olduğunu farketti ve Instagram'da keşfet özelliği kalktı mı? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. Peki, Instagram'da keşfet özelliği kalktı mı? İşte son dakika detayları...

INSTAGRAM'DA KEŞFET ÖZELLİĞİ KALKTI MI?

Milyonlarca kullanıcı bulunan Instagram sosyla medya platformunun keşfet bölümünü açanlar anasayfanın üst kısmında reel videolarının keşfet kısmını gördü. Instagram değişikliğe giderek yalnızca çeşitli hesapların foto ve videolarının bulunduğu bu kısma reels videolarının da görülebileceği bir keşfet kısmı oluşturmuş durumda.