İstanbul, kurtuluşunu kutladı

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "13 Kasım 1918 sabahı İstanbul için karanlıktı. 55 gemi ile başlayan işgali, Haydarpaşa'dan takip eden Atatürk, 'Geldikleri gibi giderler' diyor, milli irademizi, âleme beyan ediyordu" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği için mücadele veren tüm kahramanlarımızı, rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi. SABAH