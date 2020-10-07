İstanbul’un 70 günlük suyu kaldı

Türkiye'de son yılların en sıcak ve kurak yıllarından biri yaşandı. Sıcaklıklar yıl boyu mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Eylül ayında ortalama 65 kilogram yağış düşmesi beklenen İstanbul'a, yalnızca 22 kilogram yağış düştü. Bu durum barajlardaki doluluk oranının da azalmasına neden oldu. Barajlardaki doluluk oranı, yüzde 35'lere kadar geriledi.Bu yıl sıcaklıkların mevsim normali değerlerinin üzerinde seyrettiğini ve yağış ortalamalarının çok düşük olduğunu ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek acil eylem planına geçilmesi gerektiğini söyledi.İstanbul'da Eylül ayının yağış ortalamasının 65 kilogram olduğunu ancak 22 kilogram yağış düştüğünü belirten Tek şunları kaydetti: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 35'ler civarında. Günlük tüketime baktığımızda da yüzde 0.3'lük bir değer gibi gözüküyor. Bu da yaklaşık 70-80 günlük bir suyun kaldığını söylüyor. Tasarruf tedbirleri için, acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Aynı pandemide olduğu gibi halkı bilinçlendirme kampanyalarının olması gerekiyor. Şu anda kimse ne kadar su tükettiğinin farkında değil"Kış aylarında kar yağışı olasılığının da düşük olduğunu belirten Tek "Şu an boşalmış vaziyetteki barajların, doluluk oranını yukarı seviyeye taşıma olasılığı ortadan kalkıyor. Yine 6 aylık tahminler, yağışlar açısından önümüzdeki dönemin kritik olduğunu gösteriyor. Tedbir alınmazsa, asıl önümüzdeki yaz için kritik bir durum bizi bekliyor" dedi.