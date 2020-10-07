Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Jandarmadan kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlar bürosu ekipleri Pazarcık ilçesinde kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli’yi Demir Çağı dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykelcik ile birlikte yakaladı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 8.10.2020 07:24 ABONE OL
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, Pazarcık ilçesine bağlı kırsal Eğrice Mahallesi'nde şüpheli H.Y'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, takip sonucu şüpheli H.Y'nin kullandığı aracı ilçe çıkışında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Demir Çağı dönemine ait olduğu değerlendirilen bir heykelcik ele geçirildi. Bulunan tarihi esere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA