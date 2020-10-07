Kahramanmaraş Polisinden Pos Tefeciliği Operasyonu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği Ekipleri tarafından Tefecilik Operasyonu yapıldı. Şüpheli A.E. (52) gözaltına alındı.Tefecilik suçlarını önlemeye yönelik yapılan operasyonda, ismetpaşa Mahallesi Milli egemenlik caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine baskın yapıldı. Suça konu malzemeleri ve paraları bulmak için polis detaylı arama yaptı.