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Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kuruluş Osman dizisinin Savcı Bey’i , ?

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’da Savcı Bey rolünü üstlenen Kanbolat Görkem Arslan’a ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bu bağlamda Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde sorularla araştırmalar yapılıyor. Peki, Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 00:13 Son Güncelleme: 8.10.2020 00:14 ABONE OL
Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kuruluş Osman dizisinin Savcı Bey’i Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının sevilen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Savcı Bey rolüyle dikkatleri çeken Kanbolat Görkem Arslan ile ilgili detaylar merak edilerek Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Peki, Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kanbolat Görkem Arslan, 04 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın 'Daire','Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmeleri de bulunmaktadır.

YER ALDIĞI PROJELER

  • Hayat bazen tatlıdır, 2016
  • Poyraz karayel, Kanal D, 2014
  • Tatar ramazan, ATV, 2013
  • Yer gök aşk, Fox TV, 2010
  • Asi, Kanal D, 2007
  • Hatırla sevgili, ATV - 2006
  • Kırık kanatlar, Kanal D, 2005
  • Çemberimde gül oya, Kanal D, 2004

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Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kuruluş Osman dizisinin Savcı Bey’i Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında, nereli?
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