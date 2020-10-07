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Karabük'te 'nün ev abisi tutuklandı

Karabük'te /'ye ait evlerde ev abisi olarak görev yapan ve örgüte eleman kazandıran N.Y isimli yakalanarak tutuklandı.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Giriş Tarihi: 7.10.2020 18:54 Son Güncelleme: 7.10.2020 19:03 ABONE OL
Karabük'te FETÖ'nün ev abisi tutuklandı

Karabük ve Kayseri illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün evlerinde "ev abisi" olarak görev üstlendiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kayseri ve Karabük'teki örgüte ait evlerde "ev abisi" olarak görev yaptığı belirlenen N.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı .N.Y nin örgüte ait evlerde kalan kişileri örgüte kazandırmak için çalışma yaptığı ve yanında bulunan dijital materyallerinde incelenmek için el konulduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Karabük T Tipi kapalı cezaevine konuldu.

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Karabük'te FETÖ'nün ev abisi tutuklandı
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