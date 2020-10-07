Karabük'te FETÖ'nün ev abisi tutuklandı

Karabük ve Kayseri illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün evlerinde "ev abisi" olarak görev üstlendiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.



ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri ve Karabük'teki örgüte ait evlerde "ev abisi" olarak görev yaptığı belirlenen N.Y, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı .N.Y nin örgüte ait evlerde kalan kişileri örgüte kazandırmak için çalışma yaptığı ve yanında bulunan dijital materyallerinde incelenmek için el konulduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Karabük T Tipi kapalı cezaevine konuldu.

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