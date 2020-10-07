Kargo şirketinden 19 kilo eroin çıktı

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu İlçesi'nde faaliyet gösteren bir Kargo Şubesinde Narkotik Madde Arama Köpeği Zeus ile birlikte detaylı arama yapıldı.

Yapılan aramada, 2 adet çuval içerisinde bulunan oto kılıfları arasına zulalanmış vaziyette 38 paket halinde toplam 19 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.A. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.