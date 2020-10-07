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’ta operasyonu

Valiliği İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbarat çalışması sonucu piyasa sürülmek üzere Digor ve Kağızman ilçelerinde toplam 2 bin 540 adet ele geçirdi. Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 10:49 Son Güncelleme: 7.10.2020 10:51 ABONE OL
Kars’ta sahte altın operasyonu

Kars'ta sahte altın operasyonu düzenlendi. 2 kişinin göz altına alındığı operasyonda, dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatıldı. Kars Valiliğinden, Sahte Altın Dolandırıcılığı başlığı ile servis ettiği açıklamada; "Valiliğimiz kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda 2 Ekim 2020 tarihinde Digor İlçesinde 1.955 ve 5 Ekim 2020 tarihinde Kağızman ilçesinde 585 adet olmak üzere toplam 2.540 adet sikke ele geçirilmiştir" denildi.

Bedir ALTUNOK / SABAH

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Kars’ta sahte altın operasyonu
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