Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi

Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi

'ta kaybolan 18 , yerleşkesine girdi. İnekler sahipleri bulunana kadar çitleri arasında koruma altına alındı

İHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 23:21 ABONE OL
Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde gezinen büyükbaş hayvanları fark eden güvenlik görevlileri, hayvanların kaybolduğunu düşünerek durumu polise bildirdi. Ekipler, hayvanların sahibinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hayvanların sahibi bulunamadı. Yerleşkenin çeşitli bölgelerinden toplanan 11 inek ve 7 buzağı, Veterinerlik Fakültesi yanında bulunan kapalı alanda koruma altına alındı. Hayvanlar, bulunması halinde sahiplerine teslim edilmek üzere güvenlik görevlilerine emanet edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA