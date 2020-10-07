Kendisine seyyar satıcı süsü veren uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Adana'da kendisine seyyar satıcı süsü veren Sadık Ç., sele ve sepetleri doldurduğu motosikletin içinde 77,5 kilo esrarla yakalandı. Detektör köpeği Marco tarafından bulunan uyuşturucuya el konulurken şüpheli Sadık Ç., tutuklandı.
ŞÜPHELİ TAVIRLAR SERGİLEDİ
Olay Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulama yaptı.
Polis, sepetli motosikletiyle plastik ev eşyası satan 43 yaşındaki Sadık Ç.'yi durdurdu. Kendisine seyyar satıcı süsü veren Sadık Ç.'nin tavırlarından şüphelenen ekipler, zanlıyı gözaltına alırken motosikleti Şakir Paşa Polis Merkezine götürdü.
TUTUKLANDI
Narkotim ekipleri, savcılıktan aldığı izin sonrası motosiklet ve selesinde detektör köpek Marco'yla birlikte arama yaptı. Marco'nun tepki vermesi üzerine motosikletin sepet kısmını açan polis, 24 paket içinde 77,5 kilo gram esrar ele geçirdi.
Uyuşturucunun orada olduğundan haberi olmadığını ileri süren Sadık Ç., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.