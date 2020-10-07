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Kendisine seyyar satıcı süsü veren uyuşturucu taciri gözaltına alındı

’da kendisine seyyar satıcı süsü veren zanlının motosikletinin sepet kısmından 77,5 kilo esrar çıktı. Detektör köpeği Marco tarafından bulunan uyuşturucuya el konulurken zanlı tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 7.10.2020 09:26 Son Güncelleme: 7.10.2020 09:32 ABONE OL
Kendisine seyyar satıcı süsü veren uyuşturucu taciri gözaltına alındı

'da kendisine seyyar satıcı süsü veren Sadık Ç., sele ve sepetleri doldurduğu motosikletin içinde 77,5 kilo esrarla yakalandı. Detektör köpeği Marco tarafından bulunan uyuşturucuya el konulurken şüpheli Sadık Ç., tutuklandı.

Kendisine seyyar satıcı süsü veren uyuşturucu taciri gözaltına alındı

ŞÜPHELİ TAVIRLAR SERGİLEDİ

Olay Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulama yaptı.

Kendisine seyyar satıcı süsü veren uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Polis, sepetli motosikletiyle plastik ev eşyası satan 43 yaşındaki Sadık Ç.'yi durdurdu. Kendisine seyyar satıcı süsü veren Sadık Ç.'nin tavırlarından şüphelenen ekipler, zanlıyı gözaltına alırken motosikleti Şakir Paşa Polis Merkezine götürdü.

Kendisine seyyar satıcı süsü veren uyuşturucu taciri gözaltına alındı

TUTUKLANDI

Narkotim ekipleri, savcılıktan aldığı izin sonrası motosiklet ve selesinde detektör köpek Marco'yla birlikte arama yaptı. Marco'nun tepki vermesi üzerine motosikletin sepet kısmını açan polis, 24 paket içinde 77,5 kilo gram esrar ele geçirdi.

Kendisine seyyar satıcı süsü veren uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Uyuşturucunun orada olduğundan haberi olmadığını ileri süren Sadık Ç., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kendisine seyyar satıcı süsü veren uyuşturucu taciri gözaltına alındı
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