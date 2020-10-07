Kendisine seyyar satıcı süsü veren uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Adana'da kendisine seyyar satıcı süsü veren Sadık Ç., sele ve sepetleri doldurduğu motosikletin içinde 77,5 kilo esrarla yakalandı. Detektör köpeği Marco tarafından bulunan uyuşturucuya el konulurken şüpheli Sadık Ç., tutuklandı.