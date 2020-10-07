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'de vahşet! Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulundu

Hayvanlara şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. 'den gelen haber duyanların kanını dondurdu. Bir yavru kedi, kafası ve ön ayakları kopmuş halde ölü bulundu. Yavru kedinin cesedi incelenmek üzere belediye barınağına götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:36 Son Güncelleme: 7.10.2020 14:43 ABONE OL
Kırıkkale'de vahşet! Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulundu

'de yol kenarında, yavru kedi, kafası ve ön ayakları kopmuş halde ölü olarak bulundu. Yavru kedi, incelenmek üzere Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Kırıkkale'de vahşet! Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulundu

Kent merkezi Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde, vatandaşlar, yol kenarında kafası ve ön ayakları vücudundan kopmuş halde ölü kedi yavrusu buldu.

Kırıkkale'de vahşet! Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin arından, kedinin parçalarını poşete koyup, Hayvan Barınağı'na götürdü.

Kırıkkale'de vahşet! Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulundu

ÇOCUKLAR, KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ

Bu sırada 3 çocuğun, kafası ve ayakları kopmuş kediye bakmaları da dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından yapılacak inceleme sonucu yavru kedinin kafası ve ayaklarının nasıl koptuğu belirlenecek.

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Kırıkkale'de vahşet! Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulundu
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