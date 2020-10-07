Kırıkkale'de vahşet! Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulundu

ÇOCUKLAR, KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ

Bu sırada 3 çocuğun, kafası ve ayakları kopmuş kediye bakmaları da dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından yapılacak inceleme sonucu yavru kedinin kafası ve ayaklarının nasıl koptuğu belirlenecek.