Kızının kına gecesinde yaşamını yitirdi

Bursa'da evlenecek olan kızına kına gecesi düzenleyen 50 yaşındaki Nermin Benli, oyun oynarken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamazken, 20 yaşındaki kızı Esmanur, en mutlu gününde anne acısını yaşadı.Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda koronovirüs nedeniyle yasak olmasınan rağmen kına gecesi düzenlendi. Eğlencede Esmanur Benli'nin annesi Nermin Benli müzik eşliğinde davetlilerle dans etti. Benli, sandalyeye oturacağı sırada yere yığıldı. Kına eğlencesi sonlandırılırken, ihbar üzerine düğün salonuna sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin Benli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ancak Benli, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Ölümü şüpheli bulunan Nermin Benli'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.