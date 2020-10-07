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’nde fırtına uyarısı

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi, beklenen hava muhalefeti nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 7.10.2020 11:56 Son Güncelleme: 7.10.2020 11:58 ABONE OL
Kocaeli’nde fırtına uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi vatandaşlara uyarılarda bulundu. Afet ve Koordinasyon Merkezi, 8 Ekim Perşembe günü itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ile birlikte Kocaeli'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Marmara Bölgesinin tamamında etkili olacağını ifade etti.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ VE ULAŞIMDA AKSAMA

Öte yandan lodosun kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti. Bu nedenle vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Kocaeli’nde fırtına uyarısı
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