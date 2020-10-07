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’nde tramvaylar günde 294 sefer yapıyor

’nde, pandemi nedeniyle tramvay içerisinde sağlıklı yolculuğun daha da üst seviyelere yükseltilmesi, insanların sosyal mesafeye uygun olarak seyahat etmeleri için sefer sayısı 274’ten 294’e yükseldi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 7.10.2020 12:14 ABONE OL
Kocaeli’nde tramvaylar günde 294 sefer yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray tramvayı'nın 274 olan sefer sayısı 294'e çıkartıldı. Alınan bu karar ile özellikle pandemi sürecinde araç içi yoğunluk ortadan kaldırılarak tramvaylarda sağlıklı yolculuk yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

1 Ekim itibarıyla Akçaray'ın gün içerisinde 274 olan sefer sayısı 20 sefer birden artarak toplamda 294'e yükseldi. Hayata geçirilen bu adımla birlikte tramvay içerisindeki yolcu sayısı azaltılıp ve pandemi önlemleri de artırılmış oldu. Daha sık geçen tramvayla birlikte toplamda 20 kilometrelik hat boyunca vatandaşlar daha rahat bir yolculuk yapabiliyor.

TEMİZLİK ORDUSU

Akçaray'da alınan pandemi önlemleri sadece sefer sayılarının yükseltilmesiyle sınırlı kalmad.Akçaray gün içerisinde ve gün sonunda temizlik ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Temas edilen tüm noktalar teker teker kalabalık bir temizlik ordusu ile sabaha kadar temizleniyor. Özel ekipmanların kullanıldığı temizlikte vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat yapmaları sağlanıyor. UV filtre ile de tramvayların iç hava sirkülâsyonu tamamlanarak araç içi hava kalitesi de yükseltiliyor.

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Kocaeli’nde tramvaylar günde 294 sefer yapıyor
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