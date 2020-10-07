Minik Esmanur yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'de, perde ipinin boynuna dolanması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Esmanur Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başiskele ilçesi Mahmutpaşa Mahallesi'nde yaşayan Elif ve Tufan Yavuz çiftinin küçük kızları Esmanur (2), 15 gün önce oynarken perdenin ipi boynuna dolandı. Kızının nefessiz kaldığını fark eden anne, kızını ipten kurtararak sağlık ekiplerini aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Esmanur, yoğun bakıma alındı. 15 gündür tedavisi devam eden Esmanur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Esmanur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.