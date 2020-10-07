Nezaket bebek 7 yaşında

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 7 yıl önce henüz 23 haftalık hamileyken doğum sancıları tutan Ayşe Üstün, eşi Yasin Üstün tarafından ilçedeki hastaneye götürüldü. Doktorlar, ikizlere hamile olan kadına "Dönülmez yola girmişsiniz iki bebeği de kaybederiz. Evinize gidin, düşük tehlikesi de var" dedi. Bunun üzerine Yasin Üstün, risk alarak eşini 140 kilometre mesafedeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Üstün, 6 gün sonra ikizlerini dünyaya getirdi. Fakat bebeklerden Azime solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. 490 gram doğan ikizi Nezaket bebek ise mucize eseri hayatta kalmayı başardı.Nezaket bebeğin akciğeri ile kalbi arasındaki açık damar 1 santimlik kesiden büyüteç yardımı ile ameliyat edildi. Göz damarlarında da gelişim sorunu olan bebek, ikinci ameliyatın ardından 4.5 ay sonra hastaneden taburcu oldu. Bebeğine 3 günde bir süt taşıyan ve onu yalnızca kuvözde seyretmekle yetinen anne Ayşe ile baba Yasin Üstün'ün mutluluğunu SABAH, "Nezaket'in yaşam inadı" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.Nezaket büyüdü ve artık 7 yaşında. Anaokuluna başlayan Nezaket, babası Yasin ve annesi Ayşe Üstün ile yeniden SABAH'a poz verdi. Baba Üstün "İkiz bebeklerimizin ikisinin de kaybedileceği düşünülüyordu. Düşük riski olduğu için yolculuk yapmamız da riskliydi. Eşim ile birlikte 140 kilometre uzaklıktaki hastaneye gitme riskini aldık. Şimdi 7 yaşında. Nezaket bizim mucizemiz oldu" diye konuştu.