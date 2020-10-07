Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral toprağa verildi! Cenazedeki acı tesadüf dikkat çekti...

SERDAL ORAL'IN ANİ ÖLÜMÜ KOMŞULARINI DA ÜZDÜ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla köyünde yaşayan Serdal Oral'ın ani ölümü yakınlarının yanı sıra köydeki komşularında da büyük üzüntü yarattı. Köy muhtarı Halil Demir, "Yaklaşık 3 yıldır burada ikamet ediyorlardı, kimseye bir zararları yoktu. Köyde birçok fakire yardımları oldu" dedi. Kurtlar Vadisi adlı dizideki Elif Eylül karakteri ile ünlenen Özgü Namal'ın eşi Serdal Oral'ın ani ölümü Namal ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayla Mahallesi'ndeki komşularında da büyük üzüntü yarattı.

Mahalle muhtarı Halil Demir, "2 yıldır muhtarlık görevini yapıyorum, köyümüz küçük ve şirin bir köy, Ahmet bey tabi 3- 4 yıl oldu yayla mahallesine yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de bu evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı çok iyilerdi Allah rahmet eylesin. Ahmet bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı fakir var mı diye, iyi insandı gelir giderdi. Bir hafta içerisinde gelmiş ama biz görüşemedik, ben yoktum burada öldüğünü duyduk, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, komşuluğu filan çok iyiydi" dedi.