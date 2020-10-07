Parkta gezerken buldukları kutuyu açınca gözlerine inanamadılar!

30 Ağustos Mahallesi'ndeki Azot Tesisleri içerisindeki parka oturmaya giden Demircan Özdemir ve Abdüssamed Ülger, bir bankın üzerinde duran kutuyu fark etti. Merak edip kutunun içine bakan iki genç, kutuda çok sayıda altın ve ziynet eşyası buldu. Özdemir ve Ülger, hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine parka gelen polis, içinde altın olan kutuya el koydu.