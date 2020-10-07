Sakarya'da 19 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Polisin kimlik bilgileriyle ilgili sorularına çelişkili yanıtlar veren şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan sorgusunda, 2001 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki cinayetin zanlısı B.B. (44) olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlının, İstanbul'da saklandığı ve bir süre önce Sakarya'ya geldiği bilgisine ulaşan ekipler, ele geçirilen ruhsatsız tabancanın Hendek ilçesinden çalıntı olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.B. tutuklandı.