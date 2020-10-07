Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunları sonuçları için geri sayıma başladı. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Online aracılığıyla MP TV canlı yayını için online bilet alarak çekilişe dahil olan şans oyunu severler günün şanslı numaralarını sorguluyor. Geçen hafta 5+1 bilen çıkmayınca 737 bin 345 TL devretti. Hal böyle olunca bu haftaki çekilişe ilgi katlanarak arttı. Peki açıklandı mı? 7 Ekim Milli Piyango MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

Giriş Tarihi: 7.10.2020 19:18 Son Güncelleme: 7.10.2020 19:18 ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

İdaresi tarafından düzenlenen sonuçları merak ediliyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Milli Piyango Online canlı ve noter huzurunda çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Geçen hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekiliş sonucunda kazanan numaralar 1-4-7-17-23+5 oldu. Peki açıklandı mı? 7 Ekim Milli Piyango MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 7 EYLÜL 2020 MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Milli Piyango İdaresi MPİ 7 Eylül Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar şöyle;

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 7 EKİM

çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL?

MPİ 30 EYLÜL : 1 - 4 - 7 - 17 - 23 + 5

Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmayınca 737 bin 345 TL devretti.

ŞANS TOPU NEDİR VE NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA