Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu sonuçları merak ediliyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Milli Piyango Online canlı ve noter huzurunda çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Geçen hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekiliş sonucunda büyük ikramiye kazanan numaralar 1-4-7-17-23+5 oldu. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 7 EYLÜL 2020 MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Milli Piyango İdaresi MPİ 7 Eylül Şans Topu sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar şöyle;