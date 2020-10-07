Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıttıktan sonra evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Teröristlerin katlettiği şehit öğretmenler arasında sembol isim olan Aybüke Yalçın'ın adı okullarda, caddelerde, sokaklarda yaşatılmaya devam ediliyor. Son olarak Batman'da yapımı yeni tamamlanan Halk Kütüphanesine Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi verildi.







Batman Halk Kütüphanesi'ne Şehit Şenay Aybüke Yalçın isminin verilmesi ile ilgili Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan karar ile yapımı tamamlanan Halk Kütüphanesi'ne Şehit Şenay Aybüke Yalçın isminin verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu karar ile Batman şehidine sahip çıkarak, büyük bir vefa örneği göstermiştir. Bu konuda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve konunun takipçisi olan Sayın Valimiz başta olmak üzere, alınan kararda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.







Dış mimarisiyle üst üste dizilmiş kitap şeklinde tasarlanan halk kütüphanesi toplam 7 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi. önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan kütüphanede180 metrekare fuaye salonu, 110 kişilik konferans salonu, engelli vatandaşlar için işitme ve görme engelli salonları, dijital koleksiyon kütüphanesi, modern kafeterya, iki adet bin 500 metrekare okuma ve araştırma salonu bulunuyor.