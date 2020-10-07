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'de çiçekçilerin tekmeli kemerli kavgası kamerada

, D-100 Karayolu üzerinde araçların arasında çiçek satan kişiler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İki kadının da aralarında bulunduğu çiçekçiler arasındaki yumruklu, tekmeli, kemerli kavga, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 09:41 ABONE OL
Şişli'de çiçekçilerin tekmeli kemerli kavgası kamerada

Olay, D-100 Karayolu'nun Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikameti üzerinden geçen araçtaki vatandaşlara çiçek satan kişiler arasında tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Şişli'de çiçekçilerin tekmeli kemerli kavgası kamerada

Kavga nedeniyle yolun sol şeridinde aksama yaşanırken, iki grup arasında yumrukların havada uçuştuğu kavgada biri kişi belinden çıkardığı kemerle başka birinin yüzüne vurdu.

Şişli'de çiçekçilerin tekmeli kemerli kavgası kamerada

Çevredeki sürücülerin kornalarına aldırış etmeden kavga eden grup, yanlarında bulunan kişilerin araya girip, iki kişinin olay yerinden ayrılması ile son buldu. Kavga anları ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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Şişli'de çiçekçilerin tekmeli kemerli kavgası kamerada
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