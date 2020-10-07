Son dakika: 26 eylül tarihinden beri haber alınamayan  %50 zihinsel engelli kayıp kızı Esra Erol buldu!

Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı hız kesmeden yardım etmeye ve kayıpları aramaya devam ediyor. Dün canlı yayına katılan E.Ş'nin %50 zihinsel engelli ve epilepsi kızı E.Ş'den 26 Eylül tarihinden beri haber alınamıyordu. Esra Erol'da programına katılan E.Ş kızının G.M tarafından kaçırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

Baba E.Ş, geçtiğimiz yıllarda %50 zihinsel engelli kızı E.Ş'in memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyünde 64 yaşında ki G.M. tarafından cinsel istismara uğradığını ve G.M.'nin tutuklanarak ceza evine götürüldüğünü iddia etmişti. Bu olaylardan sonra pandemi sürecinden faydalanan G.M.'nin ise serbest bırakıldığını ileri sürdü.



Epilepsi hastası E.Ş.

Şaşırtan bir diğer detay ise kızının 1.5 yıldır telefon kullanmadığını ve kızının telefon kullandığını kaybolduktan sonra öğrendiğini belirtmesi oldu.

Öte yandan G.M, E.Ş'nin babaannesinin komşusu ve kendisi gibi zihinsel engelli olan N. İsimli şahsa ulaşarak E.Ş ile görüşmek istediğini ifade etmiş. Bu görüşmede E.Ş'in kızının G.M tarafından "ben bu işin peşini bırakmayacağım" diye tehdit edildiğini ifade etti.



Enver Şahin

Canlı yayına katılan endişeli baba E.Ş, %50 zihinsel engelli kızını bulmak için yardım istemiş programa birçok yerden ihbarlar gelmişti. Esra Erol'un yoğun arama çalışmaları sonucu bugün canlı yayında sevindirici haber geldi ve %50 zihinsel engelli E.Ş Ankara'da bulundu. 11 gündür kızını arayan ve Esra Erol'dan yardım isteyen Enver Şahin, kızının bulunduğunu ise canlı yayında öğrendi.

Canlı yayına katılan E.Ş "Programı izlerken babamı gördüm. Babam yalan konuşuyor. Beni kimse kaçırmadı kendi isteğimle kaçtım. Arkadaşıma gittim, her şeyi kanıtlayacağım. Yalnızca G.M ile görüşmek için kendime hat çıkarttırdım. 64 yaşındaki G.M'yi 15 yaşından beri tanıyorum ve ona çok güveniyorum. G.M'nin yanında değilim arkadaşımın yanındayım. Sığınma evine gideceğim." dedi.