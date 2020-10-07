Son dakika haberleri: Ataşehir'deki yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

"ÇOK YOĞUN BİR DUMAN VARDI, TAM BİR FELAKETTİ"

Yangın çıkan dairenin sahibinin kardeşi Selami Yılmaz, "O gün burada bir can pazarı yaşandı. Çok yoğun bir duman vardı, tam bir felaketti. Allah bütün mahalle sakinlerimizden razı olsun. Yangın küçük odada çıktı, kapının tam girişinde. Orada yoğun bir duman oluştuğundan dolayı yengem ve çocukları bu tarafa doğru koşmuşlar. Çocuklara kendini siper etmiş, korumuş çocukları. Burayı esneterek ilk önce çocukları çıkarttılar dışarı. Daha sonra kendisini aldılar" dedi.