Son dakika haberleri: Ataşehir'deki yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Son dakika haberleri: 'deki yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

'de korkunç anların yaşandığı yangınla ilgili son dakika gelişmesi... 2 gün önce Ataşehir'de bir evde çıkan yangında can pazarı yaşanmıştı. Evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğunun binadan kurtarılma anları ortaya çıktı. Ataşehir'de çıkan yangında anne ve 2 çocuğunun mahalle sakinleri tarafından kurtarılması kameraya yansıdı. çıkan dairenin sahibinin kardeşi Selami Yılmaz, "O gün burada bir can pazarı yaşandı. Çok yoğun bir duman vardı, tam bir felaketti. Allah bütün mahalle sakinlerimizden razı olsun. Yangın küçük odada çıktı, kapının tam girişinde. Orada yoğun bir duman oluştuğundan dolayı yengem ve çocukları bu tarafa doğru koşmuşlar. Çocuklara kendini siper etmiş, korumuş çocukları. Burayı esneterek ilk önce çocukları çıkarttılar dışarı. Daha sonra kendisini aldılar" dedi. İşte yaşanan o korkunç anların detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 12:02 Son Güncelleme: 7.10.2020 12:21 ABONE OL
Son dakika haber: Ataşehir'deki yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: 'de 2 gün önce çıkan yangının görüntüleri ortaya çıktı. , 2 gün önce Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada çıkmıştı. İkinci katta çıkan yangın sırasında evde bulunan Rukiye Yılmaz ve 2 ve 5 yaşındaki iki çocuğu dairede mahsur kaldı. Evden çıkan alev ve dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O andan itibaren mahalleli de seferber oldu.

Son dakika haber: Ataşehir'deki yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: KURTARILMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

sırasında evde mahsur kalan anne ve iki çocuğunun mahalle sakinleri tarafından kurtarılma anları cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde mahalle sakinlerinin bir bölümü park halindeki otomobilin üzerine çıkarak, bir kısmı ise merdivenle pencereye uzanıp demir parmaklıkları söküp içeriden bir çocuğu çıkardıkları görülüyor.

Son dakika haber: Ataşehir'deki yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

O anda diğer mahalle sakinleri de alkışladığı duyuluyor. Mahalle sakinleri tarafından kurtarılan anne ve çocukları özel bir araçla hastaneye götürüldü. , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılmaz hale geldi.

Ataşehir'de yaşanan can pazarı anne ve çocuklarını böyle kurtardılar | Video

Son dakika haber: Ataşehir'deki yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

"ÇOK YOĞUN BİR DUMAN VARDI, TAM BİR FELAKETTİ"

çıkan dairenin sahibinin kardeşi Selami Yılmaz, "O gün burada bir can pazarı yaşandı. Çok yoğun bir duman vardı, tam bir felaketti. Allah bütün mahalle sakinlerimizden razı olsun. Yangın küçük odada çıktı, kapının tam girişinde. Orada yoğun bir duman oluştuğundan dolayı yengem ve çocukları bu tarafa doğru koşmuşlar. Çocuklara kendini siper etmiş, korumuş çocukları. Burayı esneterek ilk önce çocukları çıkarttılar dışarı. Daha sonra kendisini aldılar" dedi.

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Son dakika haberleri: Ataşehir'deki yaşanan can pazarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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