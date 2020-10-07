Son dakika haberi: Kocaeli'nde 15 yaşındaki kızı elle taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı! Sabıka kaydı...

Darıca'da gerçekleşen olay sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Daha önce de taciz suçundan dolayı sabıkası olan 39 yaşındaki Ebubekir Ö., yolda yürürken 15 yaşındaki talihsiz kızı taciz etti. Sağır ve dilsiz numarası yapan adamın ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü ifade edildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, caddede yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulunan Ebubekir Ö. (39), çevredekiler tarafından yakalandı. Polise teslim edilen ve sağır ve dilsiz gibi gibi davranan Ebubekir Ö., daha sonra pişmanlık duyduğunu söyledi.
Olay, dün Darıca Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R.'nin arkasından yaklaşarak elle tacizde bulunan Ebubekir Ö., daha sonra hızla kaçmak istedi. Bu sırada durumu fark eden bir vatandaş, Ebubekir Ö.'yü yakaladı. Ebubekir Ö. devriye görevinde bulunan polis ekibine teslim edildi. Şüpheli, polisleri görünce sağır ve dilsiz gibi davranmaya başladı.
Bir süre sonra konuşan Ebubekir Ö.'nün yaptığından pişmanlık duyduğunu ve her şeyin bir anda olduğunu söylediği öğrenildi. Mağdur Z.R.'nin, annesi ile adliyeye giderek şikayetçi olduğu belirtildi.
AYNI SUÇTAN SABIKASI VAR
Ebubekir Ö.'nün, daha önce aynı suçtan sabıkası olduğu ve ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.