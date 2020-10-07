Son dakika haberi: Kocaeli'nde 15 yaşındaki kızı elle taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı! Sabıka kaydı...

Darıca'da gerçekleşen olay sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Daha önce de taciz suçundan dolayı sabıkası olan 39 yaşındaki Ebubekir Ö., yolda yürürken 15 yaşındaki talihsiz kızı taciz etti. Sağır ve dilsiz numarası yapan adamın ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü ifade edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, caddede yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğuna elle tacizde bulunan Ebubekir Ö. (39), çevredekiler tarafından yakalandı. Polise teslim edilen ve sağır ve dilsiz gibi gibi davranan Ebubekir Ö., daha sonra pişmanlık duyduğunu söyledi.