Son dakika haberi: Korkudan sokağa çıkamıyorlar! İstismardan sonra evin balkonundan atlamaya kalkıştı...

Geçtiğimiz günlerde DHA mikrofonlarına konuşan talihsiz kızların feryatları sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer almıştı. 12 ve 14 yaşlarındaki iki kız kardeş dedelerinin evlerine gittiklerinde öz dayıları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını ifade ederken annelerinin de kendilerine şiddet uyguladığını belirttiler. Son dakika gelişmesine göre dayılarının serbest kalması sonrasında büyük korku yaşadıklarını söyleyen çocuklar babaları olmadan sokağa çıkamıyorlar.

SON DAKİKA HABERİ: CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN İKİ KARDEŞ KORKUDAN SOKAĞA ÇIKAMIYOR!

Gaziantep'te uzun yol şoförlüğü yapan S.S. (38), kendisini aldattığı iddiasıyla boşandığı eşinin 4 çocuğuna şiddet uyguladığını, 12 ve 14 yaşındaki iki kızının ise dayılarının tacizine maruz kaldığını öne sürdü. S.S., taciz iddiasıyla 3 ay tutuklu kalan eski kayınbiraderinin serbest kalmasının ardından çocuklarının korkudan sokağa çıkamadığını belirterek, "Çocuklarımı taciz eden bu kişinin yeniden tutuklanmasını istiyorum" dedi.