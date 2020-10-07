Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat!

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN DOLU UYARISI! PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Perşembe günü bir soğuk hava sisteminin yurda giriş yapacağını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Trakya'dan sokulmaya başlıyor öncelikle, beraberinde Ege kıyıları ve özellikle İzmir'e kadar sarkıyor. Sıcaklıkları batı bölgelerde düşürecek. Tabii şu anda bir sıcak hava içindeyiz, deniz suyu oldukça sıcak. Kuzey'den bir soğuk hava geliyor. Öncelikle yağışları Edirne almaya başlıyor ardından Marmara'nın batısı ve Ege'nin Kuzey kesimlerine kadar bu yağışlı sistem sarkacak. Gün içinde bu sistem İstanbul'u etkisi altına alıyor ve Marmara'da Perşembe ile Cuma günleri kalacak" ifadelerini kullandı.

"SEL VE SU BASKINI RİSKİ VAR"

Kuvvetli yağışların sel ve su baskınlara neden olabileceğini vurgulayan Tek, "Özellikle Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru. Cumartesi günü bu sistemin Batı Karadeniz'den yurdu terk edeceğini söyleyebiliriz. Ama beraberinde kuvvetli dolu olma olasılığı çok yüksek.