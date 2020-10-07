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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABER: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da…

HABER: ’den , dolu ve hortum uyarısı! başta olmak üzere tüm Marmara’da…

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamasına göre, başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde , dolu ve hortum görüleceği belirtildi. Kötü hava şartlarının yarın sabah saatlerinden itibaren başlaması bekleniyor. Olumsuz hava koşullarının başta İstanbul olmak üzere Trakya, Balıkesir ve Çanakkale’de etkisini göstermesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için yapılan son dakika uyarısı!

Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:03 Son Güncelleme: 7.10.2020 14:03 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da…

Genel Müdürlüğü, yarın için çok önemli uyarılarında bulundu. Marmara bölgesinde görülmesi beklenen yağışların, etkisini yoğunlukla Trakya, Balıkesir, Çanakkale ve 'da etkisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan, MGM önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu da yayınladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklaması…

METEOROLOJİ UYARDI! KUVVETLİ YAĞIŞ, DOLU VE HORTUM GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, özellikle yarın Marmara bölgesinde , dolu ve hortum görüleceğini belirtti.

İşte MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu…

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da…

Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, , Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da…

8 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da…

9 EKİM CUMA HAVA DURUMU HARİTASI

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da…

10 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da…

11 EKİM PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

Son Dakika Haberi: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da…

12 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

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SON DAKİKA HABER: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da…
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