SON DAKİKA HABER: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı! İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için çok önemli son dakika hava durumu uyarılarında bulundu. Marmara bölgesinde görülmesi beklenen yağışların, etkisini yoğunlukla Trakya, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan, MGM önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu da yayınladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklaması…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, özellikle yarın Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceğini belirtti.
İşte MGM tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
8 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI
9 EKİM CUMA HAVA DURUMU HARİTASI
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