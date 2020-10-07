Son dakika haberi: Nevşehir'de yakılarak öldürülmüşlerdi! Milyoner çift davasında karar çıktı

"BAŞROL OYNUYOR GİBİ HİSSETTİM"



Bağ evini yakmak için ikamette kaldığını söyleyen ancak yakmadığını belirten İsmail Avvuran, arazide karşılaştığı çobandan iki kişinin araç içinde yakılarak öldürüldüğünü duyunca korkup Antalya'ya kaçtığını, olayın oluş şekliyle ilgili bilgisi olmadığını savunmuştu. Mahkemenin birlikte hareket ettiklerini iddia ettiği iki şüphelinin eşkâl ve kimliklerine ilişkin sorusuna ise Avvuran; şüphelilerin maskeli olduklarını belirterek kendisine verdikleri uyuşturucunun etkisiyle "Kendimi bir filmde başrol oynuyor gibi hissettim." demişti.