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Son Dakika Haberi: Okul müdürü hakkında iğrenç iddia! Öğrencisini 4 yıl boyunca taciz etmiş

Sarıyer'de bir ilköğretim okulunun eski müdürü C.A. hakkında, ilkokul öğrencisi A.K.'ye 4 yıl boyunca cinsel ve sözlü tacizde bulunup tehdit ettiği iddiasıyla 14 yıla kadar hapis istendi. Gelen son dakika bilgilerine göre, savcılığın iddianamesinde, odasına çağırdığı o dönem 14 yaşında olan kız çocuğuna, 'seni seviyorum, benim olacaksın, seni özledim' gibi sözlerle tacizde bulunduğu, ayrıca 'seninle kalan işimi halledip seni öldüreceğim, yaptıklarını birine söylersen anneni işten atacağım' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. C.A. eski öğrencisinin kendisine iftira attığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

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Giriş Tarihi: 7.10.2020 14:24 Son Güncelleme: 7.10.2020 14:25 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Okul müdürü hakkında iğrenç iddia! Öğrencisini 4 yıl boyunca taciz etmiş

Sarıyer'de bulunan bir okulun müdürü hakkında iğrenç bir iddia gündeme geldi. Gelen son dakika bilgisine göre; Sarıyer'de bulunan bir ilkokulun müdürünün öğrencisini 4 yıl boyunca taciz ettiği iddia edildi.

SON DAKİKA: YÜZ KIZARTAN TACİZİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre C.A., Sarıyer'de bir ilköğretim okulunun müdürüydü. İddiaya göre müdür C.A., mağdur A.K.'yı ilk olarak 14 yaşında iken odasına çağırarak 'seni seviyorum, benim olacaksın' dedi. Eliyle A.K.'ya tacizde bulunan kıyafetlerini çıkarmaya çalışan C.A., odaya bir öğretmen girince elini çekti. C.A., aynı gün A.K.'ya müstehcen resim ve video izleterek 'sana bunları yapacağım' dedi. C.A. yine bir başka gün soyunma odasında A.K.'ya cinsel sarkıntılık yapmaya kalkıştı. C.A. en son A.K.'yı duvara sıkıştırıp beline sarılarak dudaklarından öptü. Muhtelif zamanlarda A.K.'yı gördüğünde ise 'dokunmama izin ver, neden kendini bu kadar saklıyorsun' dedi. A.K.'nın annesi de aynı okulda hizmetli olarak çalışıyordu. A.K. geçen yıl annesine yardım etmek için okula gitti. A.K. okulda müdür C.A.'yla karşılaştı. Yaptıklarını birine söylersen anneni işten atacağım' diyerek tehdit etti. müdür C.A. bu şekilde A.K.'ya yaklaşık 4 yıl boyunca cinsel sarkıntılıkta bulundu.

14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANMASI İSTENDİ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savunması alınan müdür C.A., suçlamaları reddetti. A.K.'nın idarecilik yaptığı okulda okuyan eski bir öğrencisi olduğunu belirten C.A., 8 yıllık öğrenimi boyunca mağdur A.K.'yı çeşitli nedenlerle telefonla aramış olabileceğini, birkaç kez A.K.'yla çalışma yöntemleri konusunda görüşme yaptığını, annesinin okulda çalışmayacağının duyulması üzerine kendisine iftira atıldığını savunmasında anlattı.

İddianamede mağdur çocuğun samimi iftiraları, tanıkların bazı günler A.K.'yı şüphelinin odasında gördüklerine ilişkin beyanları ve adli görüşmecinin tespiti dikkate alındığında şüphelinin savunmasına itibar edilmesi yerine A.K.'nın ifadesine itibar edildiği anlatıldı. Ayrıca mağdur çocuk ile C.A. arasında bir husumetin bulunmadığı, şeref ve namusu ilgilendiren bir konuda mağdur çocuğun C.A.'ya iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden olmadığı belirtildi. Savcılık C.A.'nın mağdur çocuğa karşı cinsel istismar, taciz ve tehdit suçlarından 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını istedi.

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Son Dakika Haberi: Okul müdürü hakkında iğrenç iddia! Öğrencisini 4 yıl boyunca taciz etmiş
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