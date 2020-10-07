Son dakika: Korkunç haber! Protez bacaklı otostopçu genç kadına dehşeti yaşattı

İstanbul Sancaktepe'de protez bacağı ile sabah saatlerinde durdurduğu araca binen bir kişi kendisine acıyıp aracına alan genç kadına dehşeti yaşattı. Tehdit ederek aracın şoför koltuğuna geçen gaspçı önce bir ATM'ye sürdü. Genç kadından 2 bin lira parayı gasp etti. Ardından ormanlık bir alana çekip kadını taciz etmek istedi. Dehşeti yaşayan kadın kaçarak bir petrole sığındı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Atatürk caddesi üzerindeki bir petrolden 29 Eylül günü gelen ihbarla harekete geçen polis çalışma başlattı. İddialara göre; Beykoz'da ikamet eden E. Ç. sabah erken saatlerde hastanede tedavi gören annesi rahatsızlanınca yanına gitmek için yola çıktı. Hekimbaşı Caddesine geldiğinde kaza yapan bir aracı fark etti. Yavaşladığı sırada 4 erkek şahıs yanına yaklaştı. Aracını durdurdu, içlerinden protez bacağı olan birisi yanına gelip oturdu. 'Ses çıkarma aracı Sancaktepe'ye sür' dedi. Bir süre sonra yolu bilmezsin sen deyip direksiyona geçen gaspçı önce bir petrole gidip araca yakıt aldırdı. Ardından bir ATM'ye çekti ve kadından bin lira para istedi. Korktuğu için gaspçının dediğini yapan E.Ç. yolculuk devam ederken 'sende daha çok para var diyen' gaspçının tehdidi üzerine bir ATM'ye daha gitti. Oradan da bin lira çeken kadın adama parayı verdi.

ORMANA GÖTÜRÜP TACİZE KALKTI

Dehşet anları bununla da sınırlı kalmadı. Gaspçı aracı ormanlık alana götürdü. E.Ç.yi önce darp edip ardından taciz etmeye çalıştı. Tacizciye direnip, çığlık atan kadın son anda elinden kurtulmayı başardı. Aracıyla hızla petrole gelen kadın hemen durumu polise bildirdi.

100 SAAT KAMERA İZLENDİ

Genç kadının şikayeti üzerine Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 50 den fazla güvenlik kamerasını 100 saatin üzerinde izleyen ekipler genç kadının yoluna çıkan kişilerin kullandığı aracı tespit etti.

TEŞHİS ETTİ

Çalışmaların devamında Atatürk Mahallesi Fener Sokak'ta bir adreste olduğu tespit edilen protez bacaklı gaspçı Ersin T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ersin T. genç kadın E.Ç. tarafından teşhis edildi. Şüpheli Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.